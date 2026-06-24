Alemanno lascia il carcere: “Sto con Vannacci”

Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia. Ad accoglierlo fuori dal penitenziario amici, familiari e anche compagni di politica del suo movimento “Indipendenza!” confluito a fine marzo in Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Alemanno, primo cittadino di Roma dal 2008 al 2013, fu condannato per traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo” a un anno e dieci mesi di carcere convertiti in lavori socialmente utili. Trasgrediti gli obblighi della misura alternativa è stato condannato a scontare il resto della pena a Rebibbia. Qui l’impegno, lettera dopo lettera, contro il sovraffollamento carcerario e la scelta di confluire in Futuro Nazionale. Questo impegno lo farò con Vannacci perché è la persona che rompe gli schemi in questo momento. Vedrò Vannacci questa sera a cena. Di cosa parleremo? ci confronteremo su molte cose. Su alcune non sono d’accordo ma secondo me lui è un volto nuovo e una speranza nuova”. Alemanno dichiara di non cercare ruoli o posti nelle istituzioni, né di candidarsi di nuovo a sindaco di Roma. Pronto per lui però dovrebbe esserci un ruolo nell’esecutivo nazionale del partito di Vannacci che incontrerà questa sera a cena a Roma. “Se siamo contro Giorgia Meloni? Noi non siamo contro le persone. Se Giorgia Meloni si impegna a fare questi cambiamenti, chiami Vannacci, perché sa dove trovarci. Altrimenti con l’arroganza e la prepotenza non si va da nessuna parte”.