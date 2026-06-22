Roma, Arianna Meloni e Donzelli ai funerali di Anna Cece

Sono stati celebrati questa mattina, presso la chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, i funerali di Anna Cece, storica militante della destra romana che si è spenta lo scorso 17 giugno all’età di 64 anni. Nei giorni scorsi, anche la premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa.

Anna è stata una presenza vera della nostra comunità politica, fin dall’inizio dell’esperienza di Fratelli d’Italia. Verace, sempre presente, con quel suo modo inconfondibile di esserci e di strappare un sorriso. Mancherà a tutti noi. pic.twitter.com/ZTXSVWkoNL — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 17, 2026

Alle esequie erano presenti numerosi personaggi della destra romana tra cui alcuni esponenti di Fratelli d’Italia come Arianna Meloni e Giovanni Donzelli.

Tra loro anche Fabio Rampelli, che ha portato il feretro al termine della cerimonia. Presente anche il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci.

La cerimonia funebre, presidiata dalle forze di polizia davanti alla chiesa dove sono stati esposti striscioni in suo ricordo (“Ciao Anna, la Testaccio tricolore ti saluta” e “Non escludiamo il ritorno”), sarà seguita da un corteo che si snoderà dal quartiere Garbatella, dove è presente una sezione di FdI, fino a colle Oppio.