Meloni a sorpresa al raduno degli Alpini: “Un po’ di sano orgoglio nazionale”

Il giorno dopo lo scontro totale con Donald Trump, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Gemona del Friuli per una visita a sorpresa in occasione del Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto, uno degli appuntamenti più significativi dedicati al mondo delle penne nere nel Nord-Est.

L’edizione di quest’anno assume un valore particolarmente simbolico: ricorre infatti il 50° anniversario del Terremoto del Friuli 1976, una delle tragedie più gravi della storia recente italiana. Il raduno è stato dedicato alla memoria delle vittime e al ricordo della straordinaria opera di ricostruzione che seguì il sisma, diventata un modello riconosciuto a livello nazionale.

Grazie per l’affetto e l’accoglienza ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/wULeCBSOgf — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 21, 2026

Meloni: “Orgoglio nazionale e ringraziamento agli Alpini”

Durante la visita a Gemona del Friuli, la premier ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefriuli, sottolineando il valore simbolico della sua presenza e l’importanza del lavoro svolto dagli Alpini: “Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un’altra ragione. Ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un’occasione per ringraziare gli Alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi. Quindi sono venuta a dire grazie a queste persone”.

Le parole della Presidente del Consiglio si inseriscono nel contesto del raduno dedicato al Corpo degli Alpini, storicamente impegnato non solo in ambito militare ma anche in numerose attività di supporto alla popolazione durante emergenze e grandi eventi.

Il Raduno degli Alpini del Triveneto tra memoria e ricostruzione

Il Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto rappresenta ogni anno un momento di incontro e celebrazione dei valori di solidarietà, servizio e memoria storica. L’edizione ospitata a Gemona del Friuli è particolarmente significativa proprio per il legame con il terremoto del 1976 e con la successiva ricostruzione del territorio friulano, considerata una delle più efficaci esperienze di rinascita post-disastro in Italia.

La presenza della Presidente del Consiglio ha quindi assunto un forte valore simbolico, intrecciando memoria storica, riconoscimento istituzionale e celebrazione dell’impegno degli Alpini nelle attività a favore della collettività.