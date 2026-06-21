Home > Politica > Italia-Usa, Crosetto: “Rapporti solidi, non ho capito l’atteggiamento di Trump”

Il ministro della Difesa: “Legame con Washington non dipende dai governi. Vannacci? Sta regalando a sinistra possibilità di vincere”

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump su Giorgia Meloni continuano a far discutere. A intervenire è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha voluto chiarire la posizione dell’Italia e il livello dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti.

Ospite della trasmissione Il Caffè della Domenica condotta da Maria Latella su Radio 24, Crosetto ha sottolineato come “molti degli atteggiamenti di Donald Trump nascano da riflessioni personali, spesso non condivise”, precisando però che “dal punto di vista della Difesa e non solo non c’è nulla che possa essere imputato all’Italia”.

Crosetto: “Italia più impegnata di altri Paesi europei”

Il ministro ha rivendicato il ruolo dell’Italia nelle alleanze internazionali, affermando che il Paese “rispetto ad altre nazioni europee ha fatto anche molto di più” sul piano della cooperazione e degli impegni strategici.

Secondo Crosetto, le tensioni verbali non riflettono la realtà dei rapporti tra Roma e Washington, che restano solidi e strutturati su una collaborazione storica.

Rapporti Italia-USA e il riferimento agli italoamericani

Commentando ulteriormente le parole di Trump, Crosetto ha definito difficile da interpretare l’atteggiamento del presidente americano, aggiungendo che non vi sarebbero stati segnali di tensione concreti nei confronti dell’Italia.

Il ministro ha espresso rammarico per le possibili ricadute diplomatiche, sottolineando che tali dichiarazioni “fanno male ai rapporti tra due nazioni solidi e profondi”.

Nel suo intervento, Crosetto ha inoltre ricordato il legame storico tra i due Paesi, citando i circa 20 milioni di italoamericani che hanno contribuito allo sviluppo degli Stati Uniti e rafforzano il rapporto culturale e politico tra le due nazioni.

Dialogo con Washington e posizione italiana

Crosetto ha infine riferito di aver affrontato il tema anche con il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, ribadendo la volontà dell’Italia di mantenere un rapporto stabile e collaborativo con gli Stati Uniti.

La linea del ministero della Difesa italiano resta quindi improntata alla continuità dei rapporti transatlantici, nonostante le tensioni politiche e le dichiarazioni pubbliche che stanno alimentando il dibattito internazionale.

“Vannacci sta regalando alla sinistra la possibilità di vincere”

“In questo momento Roberto Vannacci è diventato il più grande atout nelle mani della sinistra, lo strumento con cui il campo largo pensa di vincere le elezioni”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Per assurdo sta regalando a quelli che dice di voler combattere la possibilità reale di vincere”, ha aggiunto.