Elezioni a Milano, Salvini: “Ci sarà tempo per candidarmi sindaco. Il centrodestra sarà unito”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla del proprio, possibile futuro come sindaco di Milano a margine delle primarie del partito per la scelta del candidato che concorrerà alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo lombardo.

“Domani sera chiuderemo i seggi e lunedì vi daremo i risultati. Io sono milanese, per me Milano è la città più bella e più importante del mondo e la più innovativa, in questo momento è ferma e rischia di diventare una città per ricchi, una boutique per chi se la può permettere. Quindi restituire Milano a tutta Italia in primis i milanesi è fondamentale. Se uscirà il mio nome ringrazierò i militanti e i milanesi, faccio il ministro dei trasporti per tutta l’Italia e ne riparliamo lunedì. Diciamo che fino all’ultimo giorno utile faccio il ministro di questo governo con orgoglio. Poi per fare il sindaco di Milano ci sarà tempo. Il centrodestra sarà unito a Milano come a Roma“, ha detto Salvini. A chi gli chiedeva se gli piacesse il nome dell’economista Carlo Cottarelli proposto dai centristi di Azione, Salvini ha risposto: “Non penso che sia sul tavolo, nessuno l’ha proposto. Parliamo di progetti di Milano, che idea ha delle periferie, della Bovisa, del Gratosoglio, Rogoredo, come risolviamo i problemi della viabilità? Dove li facciamo i parcheggi, come risistemiamo le case popolari? Io vorrei parlare di temi”.

A chi gli ha chiesto un commento sull’ascesa di Roberto Vannacci, il leader del Carroccio ha replicato: “Futuro Nazionale ha superato la Lega nei sondaggi? Ne ho visto uno ieri dove noi siamo avanti abbondantemente, quindi il sondaggio io lo faccio l’anno prossimo, in cabina elettorale e sono convinto che questo centrodestra possa vincere, con la Lega ampiamente in doppia cifra. Quindi ci rivediamo l’anno prossimo con i sondaggisti e vediamo”. Poi ha aggiunto: “Vannacci per il momento si è messo fuori, poi se cambierà idea vedremo, però per il momento vota per mandare a casa il governo: vedremo ad esempio sul Piano Casa come voteranno. Se tu voti contro il governo perché lo vuoi mandare a casa, poi o cambi idea e dici ma ho sbagliato oppure non puoi votare contro il governo e poi chiedere di entrare parte del governo”.

Sardone (Lega): “Centrodestra diviso? Ci vedremo a ballottaggio”

“Centrodestra diviso a Milano? Io credo nel centrodestra unito da sempre, quindi mi auguro che questo non avvenga. Dopodiché Milano ha un milione e mezzo di abitanti, c’è il doppio turno, quindi noi lavoreremo per correre uniti come centrodestra. Se altri faranno altre scelte ne prenderemo atto e ci vedremo a ballottaggio. Io sono molto contenta che si discuta adesso del candidato sindaco, perché è l’ultima cosa che vorrei per Milano è un candidato calato dall’alto a un mese prima dal voto. Non voglio che si perda ancora la mia città, quindi dobbiamo tirare fuori il nome adesso. Siamo già in ritardo, le primarie sono un ottimo modo per vincere”, ha affermato la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, a margine delle consultazioni del partito per scegliere il candidato sindaco a Milano.