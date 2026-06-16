Comunali Milano, Sala: “Cottarelli ogni tanto rispunta ma rispetti il Pd”

Giuseppe Sala interviene in vista delle elezioni comunali a Milano del 2027. Sull’ipotesi della candidatura a Palazzo Marino dell’economista Carlo Cottarelli con le forze centriste, il sindaco della città risponde: “Non lo so, ogni tanto Cottarelli rispunta fuori. Se devo dire una cosa, mi spiace il fatto che una persona che sia stata eletta col Pd, poi si esprima in maniera così dura nei confronti del vertice del Pd. Questo a me non piace”.

“Poi rispetto la sua capacità, però bisogna anche sempre ricordarsi che quando i primi passi in politica sono stati fatti con il supporto di un partito, bisognerebbe avere un po’ più di prudenza. Lo dico con affetto a Cottarelli, ma credo che debba essere una lezione per tutti noi”, specifica Sala.

Comunali Milano, Calenda: “Cottarelli miglior candidato sindaco possibile”

“Carlo Cottarelli è il miglior candidato possibile per fare il sindaco di Milano. Ha la statura internazionale, l’esperienza gestionale, la capacità e la rettitudine per interpretare un momento non facile per la città”, dichiara dal canto suo il leader di Azione, Carlo Calenda, che ieri ha partecipato a Milano al battesimo di Europeisti.eu con la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, e lo stesso Cottarelli.



“Aggiungo che negli ultimi anni, con grande generosità sta portando avanti un programma nelle scuole e negli istituti tecnici di formazione sui temi economici e finanziari. Un profilo – aggiunge Calenda – che merita rispetto e attenzione. Stupiscono le parole di Sala che non ha mai risparmiato critiche alla sinistra e che oggi si erge a censore delle opinioni altrui. Il nostro consiglio al centro sinistra è di iniziare a lavorare per vincere dopo uno spettacolo non particolarmente edificante negli ultimi mesi da parte delle varie correnti della giunta. Azione farà le sue scelte conseguentemente”.

Comunali Milano, Sorte (FI): “FdI convochi tavolo, noi per candidato civico”

Passando al centrodestra, Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia, in vista delle elezioni comunali nel capoluogo lombardo in programma nel 2027, commenta a LaPresse: “Forza Italia è per un candidato civico che allarghi il più possibile la coalizione. Aspettiamo dal primo partito del centrodestra”, Fratelli d’Italia, “la convocazione del tavolo per Milano”.

Sala: “Centro in subbuglio, Schlein sa che serve pazienza”

“Io continuo ad essere del parere che ci sia la necessità di tenere insieme, con tutte le fatiche del caso, uno spazio politico più largo possibile. È chiaro che in questo momento il Pd ha la responsabilità di dover cercare di lavorare con chi gli sta a sinistra, e mi pare che vengano fuori anche proposte più a sinistra, e con un centro che è in subbuglio”, dice ancora Sala, a margine della presentazione di lavori della Stazione Centrale, rispondendo a chi gli chiedeva se nell’incontro di ieri con la segretaria del Pd, Elly Schlein, si fosse parlato anche della corsa a Palazzo Marino.

“Capisco che è difficile, però ce la si può fare. La vittoria non è scontata: io continuo a dire che negli ultimi dieci anni abbiamo sempre vinto, se facciamo le cose giuste possiamo continuare a vincere, ma la vittoria non è scontata. Ci vuole tanta pazienza, ed Elly Schlein ne ha dimostrato veramente tanta di pazienza nel cercare di continuare a fare di tutto per tenere tutti insieme e sa benissimo che anche se è faticoso bisogna farlo”, prosegue il sindaco. “Sul mio futuro lo dico in maniera chiara e radicale: io sono interessato a continuare in politica, ma adesso la situazione continua ad essere talmente delicata che mi impongo di non pensarci. Ci ripenseremo dopo le vacanze”, conclude.