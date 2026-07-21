Spagna campione del mondo, la festa con i tifosi a Madrid

Sono due milioni – secondo El Pais – i sostenitori della nazionale spagnola che a Madrid hanno festeggiato la Roja campione del mondo. Le Furie Rosse, dopo avere percorso diverse strade del centro della capitale su un bus scoperto, hanno celebrato il titolo con i propri tifosi a Plaza Cibeles, tradizionale luogo di ritrovo per i festeggiamenti della Nazionale iberica. Nel pomeriggio i campioni avevano fatto visita alla Zarzuela, dove erano stati ricevuti dal re Felipe VI, e poi si erano recati alla Moncloa per l’incontro con il premier Pedro Sanchez.