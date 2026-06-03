Unesco, Mazzi: "Non ci saranno delegati russi tra gli invitati a Verona"

“Siamo tutti uniti per riuscire a fare un grande evento che ha nell’internazionalità la sua forza. Noi quella sera porteremo a Verona 100 delegati dell’Unesco, li faremo assistere a un grande evento, con grandi artisti così che loro possano apprezzare la bellezza di due ricevimenti che loro hanno già dato, che è quello dell’arte e del canto lirico e quello della cucina italiana. Gli offriremo un grande spettacolo di musica dedicato alla canzone napoletana classica, perché il nostro prossimo obiettivo è far riconoscere a livello mondiale, come patrimonio dell’umanità, la canzone classica napoletana”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, a margine della conferenza stampa di lancio di ‘Campioni del mondo. Italia loves Unesco‘, l’evento che si terrà il 5 giugno all’Arena di Verona per celebrare l’Italia in quanto paese con il più alto numero di siti patrimonio dell’umanità al mondo, ben 61.

Per l’occasione, verranno celebrati gli ultimi due riconoscimenti ottenuti, quello sull’opera lirica e sulla cucina italiana, e verrà conseguentemente lanciata la candidatura della canzone napoletana classica. Sul tema dei delegati Unesco, il ministro ha quindi chiarito: “Se ci saranno anche delegati russi a Verona? Non ci saranno russi tra i delegati“, risponde Mazzi, che aggiunge: “Se sono stati invitati? Noi abbiamo scritto i nomi sul comunicato stampa, quelli sono i nomi che ci ha comunicato e indicato l’ambasciatore italiano all’UNESCO, che si chiama Liborio Stellino. Sono 40 paesi”, sottolinea, citando a memoria alcuni di quelli che più lo avevano colpito, come il Pakistan, il Kenya, il Belgio e “tanti altri paesi, che leggete, sono quelli”, conclude. Lo stesso ambasciatore Stellino ha poi precisato: “All’evento di Verona sono stati invitati i delegati Unesco degli Stati membri del Comitato del Patrimonio Mondiale, del Comitato del Patrimonio Immateriale e del Consiglio Esecutivo. Fed. Russa e Iran non fanno parte di nessuno di questi”.