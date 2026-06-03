Regno Unito, precipita elicottero della Royal Navy: il luogo dello schianto

Tre membri della Royal Navy sono morti dopo lo schianto di un elicottero militare Merlin Mk4 avvenuto nelle prime ore del mattino nel Devon, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il velivolo è precipitato in un campo poco prima delle quattro durante un’esercitazione. A confermare la tragedia è stato il capo della Marina britannica, il generale Gwyn Jenkins, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita dei militari coinvolti nell’incidente. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite. La Royal Navy ha annunciato l’apertura di un’indagine e ha fatto sapere che ulteriori informazioni saranno rese note nei prossimi giorni. Il Merlin Mk4 viene impiegato per operazioni antisommergibile, missioni di ricerca e soccorso, trasporto di truppe e pattugliamento marittimo.