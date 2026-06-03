Regno Unito, 18enne Nowak morto a Southampton: Starmer condanna le violenze contro la polizia

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha reso omaggio alla famiglia di Henry Nowak, lo studente di 18 anni morto lo scorso dicembre mentre la polizia di Southampton lo arrestava, condannando allo stesso tempo le proteste violente contro gli agenti di martedì sera. “La famiglia di Henry Nowak ha dato prova di grande dignità, dopo che la vita del figlio è stata strappata in circostanze terribili”, ha dichiarato Starmer parlando al Parlamento britannico. “Ma per quanto sia grande il dolore che proviamo, non c’è alcuna giustificazione per ulteriori violenze e disordini“, ha aggiunto. Il premier ha definito le proteste, anche violente, contro gli agenti a Southampton – che martedì sera hanno provocato il ferimento di 11 poliziotti e un cane, con lanci di sedie, lattine e pietre – “vergognosi e del tutto inaccettabili”.