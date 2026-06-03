Pd, Schlein: "Sancire il diritto a restare e rendere Italia un Paese per giovani"

Sostegno ai giovani sui fronti della casa, dei trasporti, dello studio e dello stipendio per invertire la tendenza della fuga dei giovani dall’Italia. Con questo obiettivo il Partito Democratico presenta nella sede del Nazareno la proposta di legge sul “diritto a restare“. Accanto alla rappresentante dei giovani PD Virginia Libero c’è la segretaria Elly Schlein: “Per anni ci hanno detto che il problema era l’immigrazione e non hanno visto l’emigrazione di migliaia di giovani in gamba che si vedono offrire in Italia contratti precari e salari da fame. Partire deve essere una scelta libera e non una decisione obbligata per mancanza di alternative”, ha dichiarato a margine.

Una legge che nasce dall’ascolto di associazioni di giovani e realtà locali che prevede interventi come l’aumento salariale di 200 euro sui contratti stabili, trasporto gratuito per gli studenti, sostegno ricerca e borse di studio per dottorati in università del Sud e fondi di sostegno all’imprenditoria nelle aree interne del Paese. “Nessuno pensa che con una misura si possa risolvere questo problema”, ha aggiunto Schlein. “Bisogna però partire da queste misure e ascoltare i giovani e mettere insieme le buone pratiche amministrative che in tante nostre amministrazioni locali stanno funzionando. Diamo un futuro dignitoso ai nostri giovani a casa propria”.