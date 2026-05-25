Comunali 2026, exit poll: a Venezia Venturini avanti su Martelli. A Salerno De Luca distacca gli avversari – La diretta

Alle 15 si sono chiuse le urne per le Comunali 2026. Sono stati 894 i Comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio: 121 quelli superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 pari o inferiori a 15mila abitanti. Riflettori accesi, tra le grandi città al voto, su Venezia per il dopo Brugnaro e Salerno, dove torna in corsa Vincenzo De Luca. L’affluenza, alle 23 di domenica sera, si era attestata al 43,31%.

Nella città lagunare a contendersi la fascia tricolore sono Simone Venturini, candidato per il centrodestra e Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e Italia Viva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. La coalizione si chiama ‘La stagione buona’. Si è votato anche a Reggio Calabria, Agrigento, Agrigento, Enna e Messina, Avellino, Crotone, Andria, Trani, Macerata Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Mantova e Lecco.

In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti.