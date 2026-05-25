Comunali 2026, exit poll: a Venezia Venturini avanti su Martelli. A Salerno De Luca distacca gli avversari – La diretta

Alle 15 si sono chiuse le urne per le Comunali 2026. Sono stati 894 i Comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio: 121 quelli superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 pari o inferiori a 15mila abitanti. Riflettori accesi, tra le grandi città al voto, su Venezia per il dopo Brugnaro e Salerno, dove torna in corsa Vincenzo De Luca. L’affluenza, alle 23 di domenica sera, si era attestata al 43,31%.
Nella città lagunare a contendersi la fascia tricolore sono Simone Venturini, candidato per il centrodestra e Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e Italia Viva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. La coalizione si chiama ‘La stagione buona’. Si è votato anche a Reggio Calabria, Agrigento, Agrigento, Enna e Messina, Avellino, Crotone, Andria, Trani, Macerata Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Mantova e Lecco.
In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti.
Secondo la prima proiezione realizzata dal Consorzio Opinio per la Rai (copertura campione 5%), a Prato Matteo Biffoni, candidato per il centrosinistra è in testa con il 53,6% dei consensi, seguito dallo sfidante del centrodestra Gianluca Banchelli dato al 26,6%. Terzo il civico Claudio Belgiorno dato all’8,9%.
Secondo la prima proiezione realizzata dal Consorzio Opinio per la Rai (copertura campione 5%), alle elezioni amministrative a Salerno resta saldamente avanti l’ex sindaco e governatore della Campania Vincenzo De Luca, alla guida di una coalizione di centrosinistra con diverse liste civiche (ma non il simbolo del Pd). Staccati gli sfidanti Franco Massimo Lanocita (M5S-Avs) al 15,6% e Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) al 12,2%.
A Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, è in testa con il 68,8%, seguito da Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra, con il 21,7%. E’ quanto emerge dalla prima proiezione Opinio Rai, con una copertura del 6%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è dato al 5%.
Secondo il primo exit poll il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini è in vantaggio nella corsa a sindaco di Chieti con il 46-50%, davanti ai due candidati di centrodestra Cristiano Sicari 22-26% e Mario Colantonio 17-21%. Seguono i candidati civici Alessandro Carbone 4-6%, Giancarlo Cascini 2-4% e Olinto Amoroso 0-2%. Sono i dati diffusi dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, nelle rilevazioni per il gruppo il Centro/Rete8.
Ad Arezzo il candidato del centrodestra, Marcello Comanducci, sarebbe avanti con una forbice tra il 41,5 ed il 45,5% dei voti, seguito da Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra, dato fra il 32 ed il 36% delle preferenze. E’ quanto emerge dal primo exit poll realizzato da Opinio per Rai, con una copertura del campione dell’85 per cento. In terza posizione il civico centrista Marco Donati, dato fra il 17,5 ed il 21,5% dei consensi.
In base al primo exit poll di Opinio Rai, a Prato è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni con il 49,5-53,5%, seguito da Gianluca Banchelli, candidato del centrodestra, con il 26-30%.
Il primo exit poll di Opinio Rai dà il sindaco uscente di Messina, Federico Basile, candidato di Sud chiama Nord e altre liste 0civiche, al 51-55% contro il 27-31% attribuito al candidato del centrodestra Marcello Scurria. Antonella Russo, per il centrosinistra, è data al 13-17%.
A Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, è in testa con il 64-68%, seguito da Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra, con il 21-25%. E’ quanto emerge dal primo exit poll Opinio Rai. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è dato al 5-7%.
Si prospetta un plebiscito per Vincenzo De Luca, tornato a candidarsi sindaco di Salerno. L’ex governatore della Campania – a capo di una coalizione di centrosinistra con diverse liste civiche (ma non il simbolo del Pd) – secondo il primo exit poll di Opinio-Rai si attesterebbe tra il 56 e il 60% dei consensi. Staccatissimi gli sfidanti: Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) e Franco Massimo Lanocita (M5S-Avs) sono dati entrambi tra il 14 e il 18%.
Simone Venturini, candidato sindaco a Venezia per il centrodestra, avanti con una forchetta che va dal 47 al 51% delle preferenze. Dopo di lui, il candidato del centrosinistra Andrea Martella con una forbice 40-44%. E’ quanto emerge dal primo exit poll per Opinio Rai, con una copertura dell’85% del campione. Terzo Michele Boldrin (2,5%-4,5%).