Comunali 2026, alle 12 affluenza in calo: è al 14,75%

Affluenza in calo a livello nazionale per le Comunali 2026: alle 12, secondo quanto riporta il sito Eligendo del Viminale, il dato con 6.063 sezioni su 6.278 è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto al dato precedente registrato a livello nazionale del 15,74%.

I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e si chiuderanno alle 23, riaprendo domani dalle 7 alle 15. Sono 894 i Comuni al voto: di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne .

Il dato di Venezia: affluenza al 14,36%

Affluenza in calo alle amministrative a Venezia, dove alle 12, secondo la rilevazione del servizio elettorale comunale, hanno votato complessivamente 28.966 elettori su 201.713 (14,36%). Per le elezioni circoscrizionali 28.967 elettori su 201.713 (14,36%). Nel 2020 alla stessa ora aveva votato il 15,40% degli elettori.

Il sato di Salerno: affluenza al 13,02%

Si attesta al 13,02% il dato dell’affluenza per le amministrative a Salerno alle 12, in aumento rispetto all’ultima tornata elettorale, quando il dato era del 12,5.

Il dato di Reggio Calabria: affluenza al 13,11%

È del 13,11% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali a Reggio Calabria. Nella precedente tornata delle Amministrative, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 12,72%.

Il dato di Crotone: affluenza al 15,02%

È del 15,02% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali a Crotone. Nella precedente tornata, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 16,94%.

Il dato di Mantova: affluenza al 15,92%

È del 15,92% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali a Mantova. Nella precedente tornata, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 17,65%.

Il dato di Lecco: affluenza al 16,35%

È del 16,35% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali a Lecco. Nella precedente tornata delle Amministrative, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 17,23%.

Il dato di Avellino: affluenza al 15,19%

È del 15,19% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali ad Avellino. Nella precedente tornata, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 24,17%.