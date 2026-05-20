Elezioni comunali 2026, De Luca ci riprova a Salerno. A Venezia 8 in corsa per il dopo Brugnaro

Sono 894 i Comuni al voto in Italia per le elezioni in programma domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio. Di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Occhi puntati, tra le grandi città al voto, su Venezia per il dopo Brugnaro e Salerno, dove torna Vincenzo De Luca.

Elezioni comunali 2026

I candidati a Venezia

A Venezia sono otto gli aspiranti sindaco. A contendersi la fascia tricolore sono: Simone Venturini, candidato per il centrodestra, con una coalizione formata dai principali partiti di centrodestra e da una lista civica. Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e ItaliaViva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. La coalizione si chiama ‘La stagione buona’.

In corsa per la carica di sindaco anche Giovanni Andrea Martini, candidato della coalizione ‘Tutta la città che vogliamo’; Pierangelo Del Zotto, candidato di ‘Prima il Veneto’; Michele Boldrin, candidato di ‘Ora – il coraggio dell’ovvio’; Claudio Vernier, candidato per ‘Città Vive’, lista civica lanciata nell’aprile 2026; Roberto Agirmo, candidato di ‘Resistere Veneto’, il partito nato nel 2025 intorno alla figura del medico ‘free vax Riccardo Szumski; Luigi Corò, candidato con la lista ‘Futuro per Venezia Mestre’.

I candidati a Salerno

Anche a Salerno ci sono otto candidati sindaco. Tra loro Vincenzo De Luca, che della città è stato sindaco già 4 volte e che torna per la fascia tricolore dopo dieci anni alla guida della Regione Campania. Corre senza il simbolo del Pd, ma con il sostegno di sette liste: Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti-Psi, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia&Diritti.

A sfidarlo alle urne, per il centrodestra, Gherardo Maria Marenghi, sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati. Franco Massimo Lanocita è invece il candidato sindaco per una parte del centrosinistra, sostenuto da Avs e M5s. In corsa per la carica di sindaco anche Armando Zambrano, esponente centrista sostenuto da tre liste: Noi Popolari Riformisti – Udc, Azione – Oltre e Salerno di Tutti; Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Elisabetta Barone, Pio Antonio De Felice, tutti candidati sindaco, sostenuti da una lista soltanto.

Gli altri capoluoghi di provincia al voto

Le elezioni comunali si terranno anche altri capoluoghi di provincia: