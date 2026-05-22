Ambiente, Mattarella: "Abbiamo dovere non lasciare a giovani pianeta compromesso"

“Abbiamo il dovere di non lasciare ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della Biodiversità nella tenuta di Castelporziano. “In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare e portare avanti i temi come quelli di questa mattina. La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tanti parti del mondo. Quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato perché in realtà è molto più forte”, ha aggiunto Mattarella. “Quello che questa mattinata ci consegna è un messaggio per la cura del mare e, attraverso il mare, dell’intera natura – ha osservato il capo dello Stato -. È il senso di questo appello che mi avete consegnato, quello di acquisire una maggiore consapevolezza per la cura dell’ambiente: per ottenerla occorre conoscere, per questo è fondamentale ruolo dell’istruzione, della formazione e della ricerca”