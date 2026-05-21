Niscemi, Meloni torna sul luogo della frana: il punto stampa – Video

In un punto stampa a Niscemi la premier Meloni ha ribadito: “Il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio comunale, ma anche poi con il comitato dei cittadini su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri e che mettono a terra i 150 milioni stanziati dal decreto” varato anche per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi. “Noi a febbraio scorso – ha ricordato la premier – abbiamo varato un decreto, poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile, per stanziare questi 150 milioni che avevano l’obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizzi, della demolizione delle case che sono inagibili, e domani portiamo in Cdm due diversi programmi: uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi ripristino delle infrastrutture anche e soprattutto viarie, e un altro che riguarda tanto gli indennizzi delle famiglie che hanno perso la casa, secondo una serie di criteri, e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie”. “Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono voluti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi li stavamo dando ancora nel 2025, portare in Cdm in meno di quattro mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini sia un grande passo in avanti”, ha concluso Meloni.