Frana Niscemi, Meloni in sopralluogo nella zona rossa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. La premier è accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Meloni sta effettuando un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta dove lo scorso 25 gennaio si è verificata una frana di grandi dimensioni a ridosso della parte sud del centro abitato che ha determinato l’immediata evacuazione della popolazione residente nell’area.

Meloni: “Mai fermarsi o mollare”

Al suo arrivo a Niscemi, Giorgia Meloni è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti che, rivolgendosi alla premier ha affermato: “Non ci fermiamo e non molliamo”. “Mai”, la risposta della presidente del Consiglio che, indossando in caschetto della Protezione civile, ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del comune in provincia di Caltanissetta soffermandosi nei pressi della frana. Successivamente Meloni ha visitato anche il luogo dove è stata posizionata la croce in pietra di Niscemi, il cui recupero è stato perfezionato ieri. Infine la premier ha preso parte a una riunione operativa insieme al capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Nel corso del sopralluogo, Meloni ha anche incontrato nel Municipio di Niscemi un gruppo di sfollati.

Meloni: “Decreto mercoledì in Cdm, risposta a tutti territori coinvolti“

“Noi portiamo mercoledì in Cdm un decreto che si occupa in generale della questione dell’alluvione, e nello specifico della questione di Niscemi, distinguendo le due questioni”, ha annunciato Meloni nel corso di un punto stampa. “Noi prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda i ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta e riguarda anche la questione di Niscemi – ha spiegato l’inquilina di palazzo Chigi – Prevede l’indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte, particolarmente per quello che riguarda il campo dell’agricoltura. Anche qui sono provvedimenti che sappiamo essere significativi. C’è la sospensione dei tributi, e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. I tributi dovrebbero essere sospesi fino ad aprire, vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre. Ci sono ammortizzatori sociali sui quali sta lavorando ministero del Lavoro sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi che non possono lavorare a causa ovviamente degli eventi che ci sono stati. Ci sono i ministeri che si sono mobilitati e hanno messo da soli a disposizione circa 170 milioni di euro per attività che riguardano vari campi”. “Quindi stiamo cercando di dare una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti, chiaramente in raccordo con i presidenti delle Regioni che come sapete sono i commissari per l’emergenza delle tre Regioni, quindi il presidente Schifani, il presidente Occhiuto e il presidente Todde”, ha concluso Meloni.

Meloni: “Per Niscemi stanziati 150 mln, bene incontro con cittadini“

Meloni ha specificato che nel decreto “per Niscemi c’è uno stanziamento specifico da 150 milioni di euro, la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo così siamo già immediatamente operativi con la struttura”. “Le risorse – ha spiegato – sono dedicate sostanzialmente alle tre grandi priorità, ovvero la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case, ovviamente anche per le attività produttive al netto di quello che già è stato fatto, e al netto di quello che prevede il resto del decreto, che vale per tutte e tre le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale”, Sicilia, Sardegna e Calabria, “ma incidono ovviamente anche per Niscemi”. “Ovviamente abbiamo parlato con il sindaco, ma anche con i comitati che rappresentano i cittadini per cercare di avere anche da loro elementi, e vorremmo che fosse partecipato tutto il confronto che poi porterà a dover dare vita alle ordinanze”, ha proseguito Meloni sottolineando che “qui, al netto di questo stanziamento e di questo lavoro che riguarda la demolizione, la ricostruzione, gli indennizzi ai cittadini, c’è tutto un lavoro che si sta facendo tanto sulla viabilità quanto sulle scuole e quanto sulla sistemazione temporanea anche dei cittadini che poi dovranno cercare un’altra casa e che verranno indennizzati per poter comprare un’altra casa“. “Si tratta di un lavoro molto complesso ma che vorremmo che andasse in velocità. Cioè per me qui è molto importante che non accada quello che è accaduto con la frana della fine degli anni ‘90”, ha quindi evidenziato la presidente del Consiglio ribadendo che “è stato molto importante incontrare i cittadini. Penso che faccia la differenza sempre quando ci si mette la faccia e si parla direttamente con le persone per capire anche quali sono le loro paure, ma anche quali sono le loro speranze”.