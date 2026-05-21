Biennale Venezia 2026, Giuli in visita: "Tutto bene con Buttafuoco, polemiche alle spalle"

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato la Biennale Arte di Venezia, dando “un segnale di sopraggiunta tranquillità, che ci mettiamo alle spalle le polemiche“, ha affermato, rassicurando che con il presidente della Fondazione Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, va “tutto bene”. “Siamo nel padiglione italiano, incantati dall’allestimento. Ci tenevo moltissimo a visitarlo. L’energia e la vitalità che trasmette è molto al di là delle aspettative”, ha dichiarato ai giornalisti a Venezia dopo aver visitato il padiglione italiano della Biennale Arte. “Il messaggio che arriva dalla Biennale – ha proseguito – è libertà, bellezza. La mia presenza? Un segnale dovuto al padiglione italiano, che è il padiglione del MiC. E un segnale di sopraggiunta tranquillità, che ci mettiamo alle spalle le polemiche. Un segnale di amore per Venezia e per la Biennale, qualunque cosa sia accaduta, per la loro storia e per tutto ciò che esprime. Se ho visto Buttafuoco? Sì, certo. Com’è andata? Benissimo, come doveva andare con Buttafuoco”.