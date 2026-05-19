Laura Ravetto passa a Futuro Nazionale. Vannacci: “La accolgo con grande piacere”

Laura Ravetto, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, lascia la Lega per aderire a Futuro nazionale. Lo conferma a LaPresse il leader del partito, Roberto Vannacci: “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale”, commenta. “La formalizzazione dell’ingresso e le dichiarazioni ufficiali avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’, in programma alle ore 21”, conclude Vannacci.

Prima della leghista, ha aderito al partito anche l’ex deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo.

Chi è Laura Ravetto: da Forza Italia a Futuro Nazionale

Nata a Cuneo nel 1971 e laureata in Giurisprudenza, la politica ha sempre fatto parte della vita di Laura Ravetto. La sua prima candidatura alla Camera dei Deputati risale al 2006, quando venne eletta tra le fila di Forza Italia; riconfermata alle elezioni del 2008, nel 2009 è stata nominata responsabile nazionale del settore comunicazione, immagine e propaganda dell’allora Popolo della Libertà. L’anno successiva è diventata sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento del governo Berlusconi IV affiancando il ministro Elio Vito. Il passaggio alla Lega risale al 2020, partito in cui ha militato fino alla conversione alla nuova formazione voluta da Roberto Vannacci.