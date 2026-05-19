Home > Cronaca > Marco Montingelli arrestato a Roma: chi è l’attore accusato di lesioni e resistenza ai carabinieri

Il 35enne avrebbe forzato un posto di blocco e sarebbe scappato

L’attore Marco Montingelli è stato arrestato dai carabinieri di Roma al termine di un inseguimento sul Lungotevere in Augusta. L’episodio sarebbe degenerato in insulti, minacce e aggressioni ai militari intervenuti. Per il 35enne le accuse sono di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione, Montingelli avrebbe forzato un posto di blocco, ignorando l’alt intimatogli dai carabinieri. Una volta bloccato, hanno raccontato i militari, l’attore invece di collaborare avrebbe iniziato a inveire. “Sono il nipote di Salvini, vi faccio licenziare”, avrebbe urlato l’attore, chiamando in causa anche il ministro Piantedosi nel tentativo di intimidire gli uomini in divisa.

Quando i carabinieri gli hanno ordinato di spegnere il motore e scendere dall’auto l’attore si sarebbe rifiutato, strattonando uno dei militari e opponendo resistenza. Solo con l’arrivo di altri equipaggi è stato possibile metterlo in sicurezza. Nel parapiglia, un carabiniere è rimasto ferito con una prognosi di tre giorni. Montingelli è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima dove l’arresto è stato convalidato, senza misure cautelari. La pm, Anna Ricci, aveva chiesto la misura del carcere. L’attore, è difeso dall’avvocato Gianluca Pandolfo.

Chi è Marco Montingelli

Originario di Andria, il 35enne è noto per alcune esperienze nel settore cinematografico e teatrale maturate soprattutto in produzioni indipendenti. Sul grande schermo è apparso in “Se sei così, ti dico sì” di Eugenio Cappuccio, film risalente al 2020, e in “Dante” di Pupi Avati nel 2022.