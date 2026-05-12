Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: “Pronto per essere attraversato nel 2034”

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà pronto per essere attraversato nel 2034. Così l’amministratore delegato di Stretto di Messina spa Pietro Ciucci – oggi nel corso della prima riunione del Cda della società – illustrando lo stato di avanzamento del progetto. “Considerate le procedure previste dal decreto legge ‘Commissari’, e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026 – osserva Ciucci – potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del Ponte prevede 7,5 anni, con fine lavori nel 2033 e il 2034 primo anno di esercizio del Ponte”.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Al lavoro senza sosta per realizzarlo”

“Prosegue senza sosta il lavoro del ministero delle infrastrutture, delle autorità coinvolte e della società per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”, dichiara il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini partecipando alla riunione. “Oggi – continua Salvini – al nuovo Cda della Stretto di Messina ho voluto confermare l’impegno e il sostegno. Infatti pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in legge il decreto ‘Commissari’ dell’11 marzo con il quale il governo ha ribadito con forza la volontà di realizzare l’opera, fissando una procedura dettagliata, impegnativa e trasparente che consente di poter completare l’iter autorizzativo del progetto”.

Riunione Cda società Stretto di Messina con Salvini, a Ciucci tutti i poteri

Si è riunito oggi, infatti, il nuovo Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina spa presieduto dal presidente, Maurizio Basile. Alla riunione è intervenuto anche il vicepremier e ministro Salvini. Il Cda ha approvato l’assetto confermando all’amministratore delegato Pietro Ciucci “tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale”. Il nuovo Consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale sono nominati per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. Il Cda è composto da presidente Maurizio Basile, amministratore delegato Pietro Ciucci, consigliere Eleonora Maria Mariani, consigliere Ida Angela Loredana Nicotra, consigliere Marco Stasi. Il collegio sindacale è composto da presidente Gianpaolo Davide Rossetti, sindaco Barbara Branca, sindaco Vittorio Zupo, sindaco supplente Giuseppe Mongiello, sindaco supplente Valeria Giancola.