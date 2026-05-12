Caso Santanchè, ex socio: "Lei ha tradito il mercato e perso mezzo milione"

Daniela Santanché e le società Visibilia avrebbero fatto perdere a “tutto il mio gruppo tra i 450mila e i 500mila euro” e ha “tradito” il “mercato” e Piazza Affari. Lo ha detto Giuseppe Zeno, il finanziere ex socio di minoranza di Visibilia Editore spa, prima di entrare nel processo per falso in bilancio in corso in Tribunale a Milano all’ex ministra del Turismo e altri 15 fra manager e sindaci delle società accusate di aver truccato i conti fra il 2016 e il 2022. La senatrice di Fratelli d’Italia sarebbe “senza dubbio alcuno responsabile”, afferma Zeno, dai cui esposti sono partite le indagini della guardia di finanza e della Procura di Milano. Era lei “l’amministratore del gruppo e, come si evince dai documenti, era l’unica che si opponeva alla svalutazione dell’avviamento e alla revisione di quelle che erano le partite riferite ai crediti da esigere”.

“Questo è un fatto che è stato documentato dalla Procura, dalla Guardia di Finanza – ha aggiunto – e successivamente, anche se con un po’ di ritardo, dalla Consob e dalla Banca d’Italia che hanno poi comminato delle multe alla società”. Il finanziere campano che opera dalle Bahamas ha detto che non “vi è alcun dubbio” perché è “agli atti” che ci sia stato un “tradimento globale” da parte di “tutti quelli che dovevano vigilare e verificare la contabilità” delle società editoriali e pubblicitarie di Santanchè.