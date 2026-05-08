Biennale Venezia 2026, Salvini: “Visiterò padiglioni di Russia e Israele”

“Visiterò numerosi padiglioni perché l’arte non ha colori, non ha confini, non ha censura e non ha limiti e avvicina popoli e culture. Ci sono 100 nazionalità diverse che partecipano alla Biennale di Venezia. Visiterò altri padiglioni oltre a quello russo, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione italiano, il padiglione israeliano, il padiglione veneziano”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, parlando a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Centro di Aiuto alla Vita Buzzi a Milano. “Andrò anche al padiglione russo, certo – ha aggiunto il leader del Carroccio – Io godo e sono curioso di vedere che tipo di esposizione c’è in tanti padiglioni. Ce ne sono 100, c’è l’imbarazzo della scelta”, ha concluso.