Ue, Meloni: "Alzare livello, non solo reagire ma anticipare crisi"

“La mia idea è che, a livello dell’Unione europea, negli ultimi anni abbiamo dimostrato la nostra capacità di reagire alle emergenze. Lo abbiamo fatto con la pandemia e con la guerra in Ucraina. Ma ora dobbiamo alzare il livello della nostra azione. Questo significa passare dalla capacità di reagire alla capacità di anticipare. Significa concentrarsi molto di più su una strategia di lungo periodo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al summit della Cpe a Erevan nel corso della discussione su come ‘mantenere l’unità e la coerenza europee in tempi di crisi multiple’, moderata dal presidente cipriota Nikos Christodoulides, con la partecipazione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del presidente francese Emmanuel Macron e del premier britannico Keir Starmer.