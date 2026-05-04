Scudetto Inter, anche Infantino festeggia: su Instagram un cuore nerazzurro e la scritta ‘Amala”

La parola ‘Amala’ affiancata da un cuore nero e uno azzurro e l’emoticon degli applausi. Anche Gianni Infantino, presidente della Fifa e tifoso dell’Inter, ha applaudito lo scudetto conquistato ieri dalla squadra di Cristian Chivu pubblicando una story sul proprio profilo Instagram che riprendeva i festeggiamenti andati in scena ieri sera in Piazza Duomo a Milano.

Tra i tifosi vip nerazzurri anche il conduttore radio e tv Alessandro Cattelan ha festeggiato su Intagram, postando una foto di se stesso che celebra in Piazza Duomo in piedi su uno scooter e maglietta d’ordinanza e la scritta ‘Tu non sai quanto ti amo. 21’.

Vasco Rossi si affida a una story su Instagram con un’immagine del Duomo in nerazzurro su cui campeggia un biscione e la scritta: ‘Komplimenti ai Kampioni d’Italia’, con la k di Komandante, uno dei suoi soprannomi.

Amadeus posta una foto di domenica sera in tribuna a San Siro in cui si vede il conduttore con il figlio Josè Sebastiani, portiere delle giovanili dell’Udinese e la compagna Giovanna Civitillo, in un quadro familiare a tinte nerazzurre.