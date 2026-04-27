Nicole Minetti, il Quirinale al Ministero della Giustizia: “Verificare fondatezza elementi su domanda grazia”

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”. La lettera a via Arenula è stata mandata dal Quirinale dopo l’articolo pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano dal quale emergerebbero circostanze, relative al figlio di Nicole Minetti, diverse da quelle rappresentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia.

Il ministero avvia verifiche, si punta a una risposta rapida

Il ministero della Giustizia sulla base della richiesta del Quirinale ha aperto una procedura interna e sta operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa. È quanto fanno sapere finti di Via Arenula. L’intenzione, a quanto si apprende, è di arrivare a una risposta il più rapidamente possibile.