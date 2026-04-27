Prevenzione alla Sapienza, tutti gli appuntamenti del Camper della Salute

La sinergia tra la Asl Roma 1 e Sapienza per abbattere le barriere e avvicinare la prevenzione ai cittadini.

Non solo lezioni ed esami: all’Università si fa anche prevenzione, e la si fa ‘sul campo’. È una bella iniziativa quella partita oggi alla Sapienza di Roma, frutto dell’intesa fra Asl Roma 1 e la Rettrice Antonella Polimeni, che porta la salute nei viali dell’ateneo.

Il Camper della Salute, nel piazzale antistante i Propilei (Piazzale Aldo Moro), offre a studenti, personale universitario e cittadini la possibilità di accedere a esami diagnostici e vaccinazioni gratis e senza prenotazione. Un’iniziativa che punta a intercettare precocemente patologie oncologiche e infettive, portando la sanità pubblica direttamente sul territorio e avvicinandola a giovani e meno giovani.

L’impegno di Sapienza e Asl Roma 1

“Portare la prevenzione all’interno della Città Universitaria non è solo un atto sanitario, ma un forte segnale di prossimità e di promozione della cultura della salute in uno dei luoghi simbolo della nostra città”, ha detto il Dg della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle.

“Desidero ringraziare sinceramente la Rettrice Antonella Polimeni per la sensibilità e la lungimiranza dimostrate: grazie a questa sinergia tra la Asl Roma 1 e Sapienza, abbattiamo le barriere tra istituzioni e cittadini, offrendo risposte concrete e immediate proprio dove le persone studiano e lavorano. Invitiamo tutta la comunità accademica e i residenti a sfruttare queste giornate per prendersi cura di sé, ricordando che la diagnosi precoce rimane lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per tutelare la nostra vita”.

Dal canto suo Polimeni ricorda la “proficua e concreta collaborazione istituzionale che consente al nostro Ateneo di garantire ulteriormente a studentesse e studenti, al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e ai docenti un accesso diretto, gratuito e qualificato a servizi di prevenzione e screening”.

Un’iniziativa “di alto valore pubblico, che rafforza in modo tangibile l’impegno della Sapienza nella promozione della salute e consolida un modello di università pienamente aperta, integrata e permeabile al territorio”. Con servizi particolarmente preziosi per gli studendi fuori sede.

Prossimi appuntamenti da maggio

Per chi non fosse riuscito a usufruire dei servizi, Asl Roma 1 e Sapienza hanno già programmato un calendario presso la Città Universitaria per garantire la massima copertura possibile:

18, 19 e 20 maggio

22 e 23 settembre

5 e 6 ottobre

9 e 10 novembre

L’offerta prevede: