Lenti a contatto e bambini: da alternativa agli occhiali a strumento clinico

Le lenti a contatto ormai non sono più soltanto un’alternativa agli occhiali, ma una soluzione che consente di sentirsi a proprio agio e di vivere la quotidianità con maggiore libertà. Il tema oggi però ha a che fare anche con una questione clinica sempre più rilevante: la crescita della miopia in età evolutiva e la necessità di intervenire tempestivamente con soluzioni sicure.

Le lenti a contatto di CooperVision

È in questo scenario che CooperVision ha ideato una proposta per il controllo della progressione miopica, che unisce a una tecnologia già validata il silicone idrogel, scelto perché in grado di garantire una lente con elevata trasmissibilità dell’ossigeno, comfort e filtro Uv integrato.

“Per molto tempo le lenti a contatto sono state considerate soprattutto una scelta pratica o al massimo estetica”, ricorda Paolo Nucci, ordinario di Oftalmologia all’Università degli Studi di Milano e direttore della clinica oculistica dell’Ospedale San Giuseppe.

Tenere sotto controllo la miopia

Ma quando si parla di bambini e ragazzi, “la miopia non va considerata un mero difetto visivo da correggere, ma una condizione che può progredire nel tempo e che merita attenzione fin dalle prime fasi”, sottolinea Nucci.

La sfida quindi non è solo correggere bene la miopia, ma farlo con strumenti che possano essere efficaci e, allo stesso tempo, ben integrati nella quotidianità di bambini e ragazzi. “E quando una soluzione tiene insieme controllo della progressione, comfort e qualità d’uso – aggiunge – diventa più facile costruire un percorso precoce, credibile e realmente sostenibile nel tempo”.

“Una soluzione che unisce una tecnologia già supportata da evidenze solide a un materiale avanzato come il silicone idrogel”, spiega Andrea Milletti, country manager per l’Italia di CooperVision.

“Questa innovazione consente ai ragazzi di beneficiare del controllo della miopia per tutta la giornata semplicemente indossando le lenti – conclude Miletti – Ed è stata progettata anche per rendere più graduale il passaggio successivo all’uso di lenti per adulti”.