Nicole Minetti, concessa la grazia. Il Quirinale: “Motivi di salute di un familiare”

Secondo quanto anticipato da ‘Mi manda Rai3’, Nicole Minetti, ex Consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis, “è stata graziata dal Presidente della Repubblica”. L’anticipazione è stata diffusa sui social del programma precisando che “il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello”.

Fonti Quirinale, grazia a Minetti concessa per motivi salute di minore

In riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicole Minetti, anticipata dalla trasmissione ‘Mi manda Rai3’, fonti del Quirinale precisano che “la concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati”. “La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore”, precisano ancora le fonti.