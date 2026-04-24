Meloni a Cipro per il vertice Ue: iniziativa di Italia, Grecia, Malta e Cipro per prevenire una crisi migratoria – La diretta

Il vertice Ue di Cipro riprende oggi nella capitale Nicosia. Nella giornata inaugurale la premier Giorgia Meloni ha avanzato due richieste ben precise: più coraggio sulla risposta alla crisi energetica e una deroga al patto di Stabilità per le spese nei settori colpiti.

La presidente ha apprezzato la proposta della Commissione Europea contro il caro energia, “un passo in avanti ma non sufficiente” per la leader di Palazzo Chigi che ha chiesto più “apertura, efficacia ed efficienza”. Ecco perché “bisogna ragionare su un modello per cui anche queste spese non vengano conteggiate, per esempio come si fa con il SAFE sulle spese di difesa”. Intanto nella mattinata di oggi Meloni ha incontrato i leader di Grecia, Cipro e Malta: al centro del tavolo possibili iniziative da attuare in modo coordinato, al fine di prevenire una crisi migratoria simile a quella vissuta nel 2015.