Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di Delmastro

Dovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per riempire le caselle dei sottosegretari rimaste vacanti nella squadra di governo. Secondo quanto si apprende, il posto di Andrea Delmastro al ministero della Giustizia sarà ricoperto dal senatore di FdI Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. Sempre in quota FdI è poi Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo che sarà ‘promosso’ al governo come sottosegretario alla Cultura. Atteso l’ingresso nell’esecutivo anche dell’ex capogruppo di FI, Paolo Barelli, che andrà ai Rapporti con il Parlamento, mentre la Lega al Mimit sostituirà Massimo Bitonci (diventato assessore in Veneto) con la collega di partito Mara Bizzotto. Infine Massimo Dell’Utri di Noi Moderati andrà al ministero degli Esteri dopo l’uscita di Giorgio Silli.