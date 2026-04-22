Perugia, due cacciatori morti folgorati: erano due gemelli di 22 anni

Due cacciatori sono morti ieri sera, intorno alle ore 23:30, a Mangione, in provincia di Perugia. Le vittime erano due gemelli di 22 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20.000 Volt), situati a un’altezza di circa 10 metri.

La dinamica dell’incidente

Utilizzando un palo metallico, avrebbero urtato i cavi, venendo fulminati da una scarica elettrica sviluppatasi tramite arco voltaico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due equipaggi del 118, che hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare che non hanno avuto esito positivo. I vigili del fuoco, dopo aver collaborato con il personale sanitario, hanno provveduto al recupero dei corpi, che giacevano in un’area non accessibile ai normali mezzi di soccorso, e alla loro consegna al personale necroforo. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.