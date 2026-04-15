Governo, Salvini: "Vicinanza con Usa c'era e rimane, da Trump caduta di stile"

“I rapporti sono e continueranno a essere positivi” con gli Usa, non è qualche caduta di stile di queste ore a metterli in discussione. Spero che il capitolo Meloni sia chiuso”, ma “conto che il presidente americano lasci stare il Santo Padre”. Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede di via Bellerio, a Milano. “Quando attacchi il Santo Padre attacchi non solo l’Italia, ma miliardi di cattolici nel mondo”, ha aggiunto Salvini. “La vicinanza agli Stati Uniti c’era e rimane, è nella storia e siamo saldamente ancorati all’alleanza occidentale“, ha concluso il vicepremier.