Attacco di Trump a Meloni, La Russa: "Nulla di insanabile, in amicizia la chiarezza è d'obbligo"

Ignazio La Russa torna sull’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. “Solo chi non conosce il rapporto tra l’Italia e il Papa e La Chiesa cattolica, può immaginare che il presidente del Consiglio non reagisca a un attacco al pontefice“, ha dichiarato il presidente del Senato a margine della presentazione del volume ‘Per una nuova economia. Costruire paradigmi basati su persona, etica, fiducia e cooperazione’ di Elena Beccalli, nella Sala Zuccari del Senato.

“Non c’è niente di insanabile perché Meloni e il governo italiano sanno benissimo che anche nei rapporti di amicizia la chiarezza è d’obbligo – prosegue – Giorgia Meloni, come cattolica e come presidente del Consiglio, non può e non avrebbe mai potuto stare in silenzio di fronte a un atteggiamento nei confronti del Papa come quello che si è verificato da parte del presidente Trump”. “Quando c’è da dire ‘sono d’accordo’, nessuno come Meloni è stata così chiara nel dire ‘sono d’accordo con certe scelte di Trump’, ma nessuno come La Meloni è stata così chiara quando non è stata d’accordo nel dire ‘non sono d’accordo’ con alcune dichiarazioni o scelte di Trump”.