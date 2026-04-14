Mattarella: “Il potere può inebriare, ai potenti consiglio l’autoironia per evitare imbarazzo”

Anche Sergio Mattarella, seppur senza mai nominarlo, replica a Donald Trump dopo i suoi attacchi a Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. “In questo salone otto o nove anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere, io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, l’equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali, il secondo è la coscienza personale, individuale e un’alta capacità di autoironia è preziosa“, ha detto il presidente della Repubblica incontrando al Quirinale una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo.

“Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero uso, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo“.

Mattarella: “Papa mette in guardia dal pericolo di autoesaltazione”

“Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone XIV ha inviato all’accademia delle scienze: un messaggio splendido sul potere che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che deve nutrire e avvertire. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione“, ha aggiunto il capo dello Stato.

Mattarella: “Informazione libera e indipendente premessa della democrazia”

Mattarella poi, in occasione dell’incontro con un gruppo di aspiranti giornalisti, ha affermato: “Siete studentesse e studenti che aspirano alla professione giornalistica. I temi affrontati interrogano in modo significativo l’informazione libera e indipendente, premessa di democrazia”. “Nei secoli passati il giornalismo era spesso associato a un’immagine romantica, avventurosa, espressione di sete di verità. In questo mondo contemporaneo molto è cambiato”, ma quello del giornalismo resta un “percorso che unisce due elementi libertà e responsabilità, inscindibili in ogni ambito della vita”, ha detto ancora il capo dello Stato che poi ha aggiunto: “Non è accettabile che tuttora la commissione di Vigilanza Rai non sia messa in condizione di espletare le proprie funzioni”.