Forza Italia, Antonio Tajani a colloquio con Marina e Piersilvio Berlusconi

Il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, è arrivato a Cologno Monzese, negli uffici di Mediaset, per incontrare i figli di Silvio Berlusconi, Pier Silvio e Marina. Sarà presente anche Gianni Letta, consigliere e braccio destro del Cavaliere.

Secondo indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, le trattative degli ultimi giorni sarebbero andate a buon fine: appare imminente un avvicendamento per il capogruppo azzurro anche alla Camera, dopo quello al Senato, con Enrico Costa che dovrebbero prendere il posto di Paolo Barelli, per cui sarebbe in ballo un ruolo da sottosegretario di governo, forse alla Cultura o al Mimit. Verrebbe così assecondata quell’esigenza di rinnovamento chiesta più volte dalla famiglia Berlusconi, con un maggiore spazio offerto alle istanze liberali.

Altro nodo che sembra ormai sciolto è quello dei congressi regionali del partito, annunciati da Tajani all’indomani della sconfitta al referendum: si terranno, ma con un timing diverso rispetto a quanto stabilito all’inizio. La stagione congressuale verrà infatti “diluita” nel tempo, in modo da evitare un “assalto” alle tessere e dare anche alla minoranza interna la possibilità di organizzarsi.