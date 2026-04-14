Attacco Trump a Meloni, Schlein condanna: “Italia Paese sovrano”

“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone e voglio dire che l’Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara, l’Italia ripudia la guerra”. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nell’aula della Camera.

“Nessuno può permettersi di minacciare il nostro governo”

“Nessun Capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest’aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese”, ha aggiunto la segretaria dem.

Tajani: “Solidi alleati ma serve rispetto, Meloni dice cosa pensa e difende Italia”

“Noi siamo e rimaniamo sinceri sostenitori dell’unità dell’Occidente e solidi alleati degli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà, rispetto e franchezza reciproci. Siamo abituati a dire ciò che pensiamo perché questo fanno le persone serie. Fino a oggi il presidente Trump considerava Giorgia Meloni una persona coraggiosa. Non si sbagliava perché è una donna che non rinuncia mai a dire ciò che pensa. E su Papa Leone XIV ha detto esattamente ciò che tutti noi cittadini italiani pensiamo. Il presidente del Consiglio con il Governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l’interesse dell’Italia”. Così su X il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Noi siamo e rimaniamo sinceri sostenitori dell’unità dell’Occidente e solidi alleati degli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà, rispetto e franchezza reciproci.

Siamo abituati a dire ciò che pensiamo perché questo fanno le persone serie. Fino a oggi il… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 14, 2026

Conte: “Attacco Trump a Meloni non sorprende, ambiguità nodo che viene al pettine”

L’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni? “Era prevedibile. E’ un Trump che oggettivamente attacca a destra e a sinistra e quindi gli attacchi non mi sorprendono. Però attenzione, proprio in questo contesto io avevo cercato di avvertire che almeno la linearità e la chiarezza possono mettere un po’ al riparo, invece l’ambiguità poi a un certo punto come tutti i nodi, viene al pettine”. Così il leader M5S Giuseppe Conte intercettato dai cronisti in Transatlantico.

La Russa: “Per Meloni un dovere prendere distanze da Trump, nulla da ricucire”

“Meloni è stata da sempre molto chiara. Noi siamo amici degli Stati Uniti d’America. Apprezziamo il presidente attuale degli Usa quando dice cose che su cui siamo d’accordo. Quando ci sono cose su cui non siamo d’accordo manteniamo l’amicizia ma, come avviene tra amici, lo si dice chiaramente. Se qualcuno può pensare che il presidente del Consiglio dell’Italia possa mai considerare accettabili attacchi frontali al sommo Pontefice non conosce L’Italia, non conosce il Presidente del Consiglio e non conosce quello che significa il rapporto tra l’Italia e il Papa che in questo caso è pure americano”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Secondo noi non c’è bisogno di ricucire – aggiunge -. Il presidente Trump ha una sua valutazione noi continueremo a essere amici degli Stati Uniti d’America su tutti gli argomenti su cui ci troviamo, immagino questo abbia detto il presidente del Consiglio e mi trova pienamente d’accordo, in piena sintonia con gli Stati Uniti”.

“Quando non ci troviamo in sintonia abbiamo il dovere, prima ancora che il diritto, di dirlo – prosegue La Russa -. In questo caso il dovere di prendere le distanze da un attacco frontale al sommo Pontefice. Se non l’avesse fatto sarebbe venuta meno ai doveri non solo di cattolica credente e osservante, perché Giorgia lo è profondamente, ma anche ai doveri del presidente del Consiglio italiano che non si è mai neanche lontanamente immaginato ci potesse essere un confronto così duro qualunque cosa il Papa dicesse, giusta o sbagliata. Ci sono state molte occasioni in passato in cui non concordavamo con cose dette da altri papi, ma nessuno si è mai sognato di contestarle frontalmente”.

“A Trump credo che la Meloni abbia immaginato di dire ‘fai quello che abbiamo sempre fatto noi quando una cosa del Papa non ci è piaciuta’. È solo la sinistra aggiungo, che applaude il Papa quando gli conviene e non lo applaude quando non gli conviene”.

“La sinistra dimentica che il Papa su tanti temi è frontalmente avverso a posizioni culturali legittime della sinistra – aggiunge La Russa – e se lo dimentica quando c’è qualche cosa che il Papa dice che gli fa comodo politicamente mentre noi in ogni caso siamo sempre stati del parere che il Papa si ascolta non si discute, poi uno può essere d’accordo o non d’accordo ma il Papa non si attacca”.

Crosetto: “Essere alleati non significa accettare tutto in silenzio”

“L’amicizia tra Nazioni alleate si fonda sul rispetto, non sulla rinuncia alla propria autonomia di giudizio. Essere alleati non significa accettare tutto in silenzio, ma avere il coraggio di dire con chiarezza ciò che si ritiene giusto”, ha detto Guido Crosetto sui social. “Il legame tra Italia e Stati Uniti non è in discussione, così come non è in discussione la solidità dell’alleanza. Fino a oggi il Presidente Trump ha considerato Giorgia Meloni una persona coraggiosa, determinata e attenta al bene dell’Italia”.

“Ed è vero. Perché Giorgia Meloni è un leader che non ha mai temuto di dire ciò che pensa, soprattutto quando sono in gioco princìpi, rispetto e identità. Su Papa Leone XIV ha detto ciò che ogni italiano sente profondamente. Il rapporto tra l’Italia e il Pontefice, la guida della Chiesa Cattolica, appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura e a un sentimento che merita rispetto”, ha aggiunto il ministro della Difesa.

“In questi anni, il presidente del Consiglio ha dimostrato coraggio, determinazione e senso di responsabilità, sempre nell’interesse del nostro Paese e ieri ha parlato non per rappresentare una posizione politica ma un sentimento nazionale. Ha semplicemente fatto ciò che deve fare chi guida una Nazione: difendere i propri valori, le proprie Istituzioni e ciò che gli italiani considerano parte della propria identità”.

L’amicizia tra Nazioni alleate si fonda sul rispetto, non sulla rinuncia alla propria autonomia di giudizio.

Essere alleati non significa accettare tutto in silenzio, ma avere il coraggio di dire con chiarezza ciò che si ritiene giusto.

Il legame tra Italia e Stati Uniti non è… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) April 14, 2026

FdI: “Scelte Usa non in linea con visione Italia, Meloni ha coraggio di dirlo”

“Italia e Stati Uniti sono Nazioni amiche ed alleate da lungo tempo, a prescindere da chi governa. Dispiace che ultimamente scelte dell’amministrazione americana non appaiano in linea con la visione degli Stati europei, Italia compresa. Ma il dovere degli amici è dire con trasparenza quando non si è d’accordo, non assecondare ciò che si reputa sbagliato”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

“È quanto ha sempre fatto Giorgia Meloni in Europa come con gli Stati Uniti e con gli altri partner, con la chiarezza e la sincerità che hanno restituito alla nostra Nazione credibilità e prestigio a livello internazionale. Un comportamento coraggioso, sempre volto a difendere l’interesse nazionale”.

M5S: “Solidarietà a istituzione, ma Meloni serva sciocca di padrone Trump”

“Noi rivolgiamo la solidarietà all’istituzione ‘presidenza del Consiglio’. Ma se non ti comporti come istituzione per anni e ti comporti come leader politica, prona a Donald Trump per quattro anni, fino a candidarlo al Premio Nobel per la pace, sino a portare come unico componente a quel comitato d’affari che si chiama Board of Peace, il Paese Italia, se non partecipi alla convention del Partito Repubblicano, ma alla convention Maga, fai nazionalismo e nazionalismo sempre, questa è la moneta con cui ti ripagano“, ha affermato il capogruppo M5S Riccardo Ricciardi intervenendo nell’aula della Camera, dopo le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni. Al suo fianco Giuseppe Conte.

“Perché noi l’abbiamo detto in quest’aula che ci sono servi sciocchi, talmente sciocchi che perfino i padroni li prendono in giro. E questo è stato quello che ha fatto la presidente Meloni. Quindi la solidarietà all’istituzione, ma questa presidente del Consiglio non ha portato avanti l’alleanza istituzionale con gli Stati Uniti, ha portato avanti l’alleanza partitica tra destre sovraniste che poi quando vedono scontrarsi i loro interessi, vanno fatalmente e inevitabilmente in corto circuito”.

Renzi: “Trump scarica Meloni, crollo è appena cominciato”

“Ecco le parole del Presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immaginarvi cosa dicono di lei gli altri? Giorgia Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru, dal suo leader. Da dopo il referendum ogni giorno un problema. Saranno 15 mesi di piano inclinato fino alle elezioni, il crollo è appena cominciato”. Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi.

Ecco le parole del Presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immaginarvi cosa dicono… — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 14, 2026

Calenda: “Coraggio Meloni su Trump, ora compatti a respingere suo attacco”

“Meloni ha avuto coraggio a fare ciò che andava fatto da tempo: dire basta questo pazzo. Il che è già più di quello che hanno fatto tanti altri. E spero davvero che davanti a questo attacco di Trump al nostro paese saremo tutti compatti nel respingerlo al mittente”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

#Meloni ha avuto coraggio a fare ciò che andava fatto da tempo: dire basta questo pazzo. Il che è già più di quello che hanno fatto tanti altri. E spero davvero che davanti a questo attacco di #Trump al nostro paese saremo tutti compatti nel respingerlo al mittente https://t.co/i56ZhoqiCI — Carlo Calenda (@CarloCalenda) April 14, 2026

Bonelli: “Italia Paese sovrano, respinge con forza ingerenze Trump”

“Ricordiamo che l’Italia è un Paese sovrano e respinge con forza tutte le ingerenze che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta facendo purtroppo da molto tempo”. Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli, intervenendo nell’Aula della Camera. “Noi condanniamo questo atteggiamento, un atteggiamento che mette a rischio la stabilità del mondo intero, che attacca autorità spirituali come quella di Papa Leone XIV, a cui va la nostra solidarietà, perché quando il presidente Vance dice che il Papa si deve occupare di questioni morali, cosa c’è di più morale che dire no alla guerra? È una grande questione morale dire no alla guerra!”, ha aggiunto.

“E se oggi la testa che governa questo Paese vuole stare insieme a noi per dire no alla guerra, per sospendere definitivamente l’accordo di cooperazione militare con Israele, bene, noi diciamo ci siamo. Avevamo ragione, ma allora a questo punto siamo uniti per dire no alla guerra e a Trump che non può assolutamente condizionare la politica e il governo italiano, perché l’Italia è un popolo e una nazione sovrana, e ribadiamo ancora una volta la solidarietà a Papa Leone XIV”.

Lupi: “Essere alleati non significa essere sudditi”

“Bene la solidarietà dell’opposizione alla presidente del Consiglio. Essere alleati non significa essere sudditi. E il giudizio del centrodestra è sempre stato netto e chiaro: non siamo in guerra, non vogliamo entrare in guerra. Le parole del Presidente Trump nei confronti del Papa erano e rimangono inaccettabili”. Lo afferma il leader di Nm, Maurizio Lupi.