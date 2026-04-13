Romeo (Lega): "Preoccupazione per caro energia, Europa dia spazi di manovra"

“È andata bene: stiamo organizzando per la manifestazione del 18 aprile, c’è la consapevolezza di fare gli ultimi sforzi e mettere a punto i dettagli”. A dirlo è il senatore Massimiliano Romeo a margine del consiglio federale della Lega, in via Bellerio a Milano. Romeo ha precisato che la manifestazione di sabato avrà anche contenuti politici legati alla situazione economica internazionale. “L’Europa deve assolutamente dare spazi di manovra ai governi e agli stati – ha spiegato il senatore – La preoccupazione è rivolta alle imprese, alle famiglie, alle difficoltà legate al caro energia e al caro materiali”. Romeo ha infine sottolineato la necessità di avanzare proposte concrete: “Non bisogna solo preoccuparsi, bisogna anche proporre soluzioni che vadano incontro a questo momento particolare”, ha concluso il senatore.