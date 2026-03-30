Governo compatto: “Avanti fino a fine legislatura”. Tajani: “Nessuno pensa a elezioni anticipate”

Il governo si mostra compatto nell’intenzione di proseguire fino a fine legislatura. Dopo le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, arrivano quelle del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Si stanno perdendo forse ore importanti nei dibattiti sul dopo” referendum. “È chiaro che quando c’è un risultato negativo ci sono dei contraccolpi. Ma ora dobbiamo lavorare soltanto per preoccuparci delle questioni soprattutto economiche”. Tajani lo ha detto nel suo intervento in videocollegamento all’evento ‘Forum della cucina italiana’ a Masseria Li Reni con Bruno Vespa. “Nessuno pensa ad andare a elezioni anticipate. Pensiamo a migliorare la situazione economica, a fare tutto ciò che è in tema della crescita dell’economia”, ha aggiunto.

Salvini: “Nessun dubbio, tiriamo dritto fino a fine legislatura”

“Leggo tante cose in questi giorni, ma il Governo tira diritto e arriva a fine legislatura, senza nessun dubbio e alcun tentennamento”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto in collegamento al convegno organizzato a Milano dal Giornale e Moneta.

Lollobrigida: “Non vedo grande richiesta per elezioni anticipate”

“Non mi sembra che siano proprio in tantissimi a chiedere il voto anticipato. Per quello che riguarda noi, l’impegno è andare alle elezioni politiche. Quello è il momento in cui si giudica l’azione di un Governo. Dopodiché siamo sempre aperti a ragionare di tutto qualora ce ne siano le condizioni e la necessità. Non mi sembra che ci sia una forte richiesta nemmeno dalle opposizioni di andare al voto nell’immediato. Riteniamo che nella fase attuale si debba – ed è quello che io faccio in maniera costante – continuare a lavorare per difendere gli interessi nazionali”. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Agripesca a Bruxelles.