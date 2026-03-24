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martedì 24 marzo 2026

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Funerali Cirino Pomicino, a Roma l’ultimo saluto all’ex ministro Dc

LaPresse
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A Roma, nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria, i funerali di Paolo Cirino Pomicino, ex ministro ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana, scomparso il 21 marzo all’età di 86 anni. Ad accogliere il feretro in legno chiaro, all’ingresso della Chiesa, diversi esponenti politici legati alla storia della Dc e non solo. Tra questi il democristiano Clemente Mastella ma anche l’ex premier Massimo D’Alema. A celebrare le esequie il cardinale e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi.