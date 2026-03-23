Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 23 marzo 2026

Ultima ora

Referendum Giustizia 2026, Ilaria Salis: “Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere”

Referendum Giustizia 2026, Ilaria Salis: “Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere”
Ilaria Salis ai festeggiamenti in Piazza Duomo per la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia, Milano, 23 marzo 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover
,

L’eurodeputata di Avs festeggia la vittoria del No in Piazza Duomo, a Milano

Ilaria Salis festeggia la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere. Oggi è arrivato un messaggio molto chiaro la maggioranza degli italiani non è assolutamente d’accordo con le politiche di questo governo, non sono d’accordo con i tentativi di modifica della Costituzione, non sono d’accordo con la deriva autoritaria e l’accentramento dei poteri nelle mani del governo”, ha detto la eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, scesa in Piazza Duomo, a Milano. “Mi sembra un segnale molto forte nei confronti delle politiche che il governo ha portato avanti in questi anni”. I dati parlano chiaro: il No ha vinto la sfida referendaria con il 53,7% mentre il Sì ha raccolto il 46,3% dei voti. Ottimo il dato dell’affluenza, al 58,93%.

© Riproduzione Riservata