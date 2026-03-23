Referendum Giustizia, Bonelli: "Meloni grande sconfitta, ora costruiamo un'alternativa"

Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, festeggia a Roma la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Grazie a tutti e tutte gli italiani e le italiane che grazie a questa straordinaria partecipazione hanno difeso la Costituzione. E’ una vittoria degli italiani di fronte alle bugie inaccettabili di Meloni, è lei la grande sconfitta politica. E’ giunto il momento di caricarci e prenderci questa responsabilità, costruire un’alternativa per il Paese, questo voto dice anche questo”, ha detto Bonelli parlando con i giornalisti.