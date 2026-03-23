Referendum Giustizia 2026: in Campania il record dei No, tre regioni per il Sì

Nel Referendum sulla Giustizia 2026, il No è in vantaggio in molte regioni italiane, quando le sezioni non sono state ancora del tutto scrutinate, ma i dati iniziano a consolidarsi. Dai dati presenti sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno, la Campania guida le regioni italiane che hanno votato No, con il 65,48% delle preferenze espresse contro la riforma della giustizia (il sì è al 33,91%). Seguono la Sicilia con il 61,25% dei No (sì al 38,75%) e la Basilicata con 60,34% per il No (il Sì è al 39,66%).

Di seguito le altre regioni:

Liguria (57,56% sì e 43,44% no);

Sardegna (59,22% No e 40,78% sì);

Toscana (No 58,12% e 41,88% il Sì);

Emilia Romagna (57,11% no e 42,89% sì);

Calabria (56,73% no e 43,27% sì);

Lazio (54,99% No e 45,01% Sì);

Abruzzo (51,73% no e 48,27% sì);

Marche (53,81% sì e 46,19% no);

Molise (53,76% no e 46,24% sì);

Piemonte (53,14% no e 46,86% sì);

Puglia (57,09% no e 42,91% sì);

Trentino Alto Adige (50,6% No e 49,4% sì);

Umbria (51,66 no e 48,34% sì).

In Valle d’Aosta vince il No con il 51,81%

La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che i risultati definitivi del referendum costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, sono i seguenti: il 48,19% degli elettori valdostani ha votato SI, per un totale di 27.395 votanti; il 51,81% degli elettori valdostani ha votato NO, per un totale di 29.456 votanti; schede bianche 222 e schede nulle 318.

La percentuale definitiva di affluenza al voto è stata del 58.59% con 57.391 votanti sui 97.949 cittadini chiamati al voto.

Sì in vantaggio in 3 regioni, guida Friuli Venezia Giulia con 54,51%

Il Sì al referendum sulla giustizia è in vantaggio in 3 regioni in Italia, con dati non ancora definitivi ma che si vanno consolidando. A guidare la pattuglia il Veneto con il 58,01% di Sì e il 41,99% di No. In Friuli Venezia Giulia il Sì è al 54,51% (no al 45,49%). Segue la Lombardia (53,77% sì e 46,23% no).