Referendum Giustizia 2026, Caiazza (Comitato Sì Separa): “La magistratura si è fatta partito”

Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato Sì Separa, è stato tra i primi a commentare i risultati elettorali (ancora parziali) del referendum sulla Giustizia 2026. “C’è stata una grandissima affluenza. Se prevale il No in democrazia si prende atto di quello che è accaduto, significa valutare il risultato nella sua interezza. La metà del Paese questa riforma la voleva. Noi abbiamo cercato di concentrare l’attenzione dei sindaci sul reale contenuto della riforma”, ha affermato. “Qui è avvenuto qualcosa di inedito. Una istituzione dello Stato si è fatta partito, la magistratura, e ha scelto di allarmare i cittadini sul contenuto della riforma”, ha aggiunto.

Zanon (Sì Riforma): “Ce l’abbiamo messa tutta, nessun rimpianto”

Anche Nicolò Zanon, presidente del Comitato ‘Sì Riforma’, ha commentato, in conferenza stampa a Roma, i risultati del referendum sulla giustizia: “L’Anm si è costituita come un soggetto politico a tutto tondo. L’ordine giudiziario è una colonna portante della nostra società. Viva la democrazia, è stato un grande successo di partecipazione e di affluenza indipendentemente dal risultato. Le persone sono state molto coinvolte con alcuni messaggi, secondo noi, non del tutto corretti. Dal nostro punto di vista, ce l’abbiamo messa tutta. Nessun rimpianto e nessuna critica” a come è stata condotta la campagna.

Grosso (Giusto Dire No): “Oggi ha vinto la Costituzione”

“Oggi ha vinto la Costituzione ed ha perso chi voleva affievolire le garanzie e l’indipendenza della magistratura. Abbiamo trattato gli elettori da adulti e gli elettori hanno saputo rispondere da persone adulte”. Così invece il presidente del Comitato Giusto Dire No Enrico Grosso, dopo la vittoria del No al referendum. Poi ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti del risultato e che il nostro messaggio sia stato capito. La maggioranza degli italiani ci ha premiato per la nostra sincerità”.