Referendum, Calenda al voto questa volta con la scheda valida: "Spero in una grande affluenza"

“La mia tessera stavolta era nuova, con un solo voto quindi tutto bene”. Carlo Calenda, dopo aver votato per il referendum sulla giustizia nel seggio a due passi da piazza Navona, scherza con i giornalisti ricordando la gaffe dell’ultimo voto (il referendum sulla cittadinanza) quando non poté votare perché recatosi al seggio scoprì di avere la tessera già piena. Il leader di Azione ha poi commentato i dati positivi dell’afflusso al voto: “Spero che la gente vada a votare in qualunque modo la pensi, perché è l’esercizio dell’essere cittadino in una democrazia”.