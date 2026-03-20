Umberto Bossi, il primo militante a omaggiare il "Senatur" a Gemonio: "Con lui se ne va la vera Lega"

“La tua Lega il nostro orgoglio, il tuo coraggio la nostra forza, le tue idee le nostre battaglie. Grazie Capo“. È quanto ha scritto con un pennarello sulla bandiera della Lega Nord, con le scritte Bossi e Padania e i simboli del Sole delle Alpi e dell’Alberto da Giussano, Daniele Zorzo, 48enne di Albizzate (Varese), che ha portato una rosa rossa appoggiata sulla casa di Gemonio di Umberto Bossi, morto ieri a 84 anni. “Lo seguo da sempre, da quando ero alle medie, per me era una parte della mia vita. Se ne va un sogno”, racconta ai cronisti visibilmente commosso. La bandiera? “È la Lega quella vera, quella che aveva il cuore. Sicuramente ci lascia grandi insegnamenti e un sogno che nel mio piccolo e nel piccolo di tanti militanti Lega Nord è ancora viva. Finché questa generazione vive, questo sogno vivo”, aggiunge. “Il più grande insegnamento? Di avere coraggio, la libertà è qualcosa che sembra che apparentemente abbiamo tutti, ma la libertà vera era la sua“, sottolinea.