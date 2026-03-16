Iran, Salvini: "L'Italia non è in guerra con nessuno"

“Non siamo in guerra contro nessuno e non voglio pensare l’Italia in guerra contro qualcuno”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini a margine del sopralluogo al cantiere della circolare filoviaria a Milano. “La riflessione da fare è che i nostri soldati che sono in giro per il mondo, compreso il Libano e il Medio Oriente, operano in missione difensiva e hanno regole d’ingaggio per difendersi, se sono in mezzo a un conflitto rischiano tanto. Pensare al nostro modo di essere presenti nel mondo, penso al Libano, per difendere mentre altri si sparano addosso è una riflessione assolutamente da farsi. Sugli attentati penso che i servizi siano al massimo dell’attenzione, ognuno fa il suo”, ha aggiunto. Sul viceministro Cirielli e il presunto incontro con l’ambasciatore russo, Salvini ha dichiarato: “Non so chi abbia incontrato il viceministro Cirielli, non ne ho la più pallida idea; se l’ha fatto, avrà avuto i suoi motivi”. Il vicepremier ha quindi ribadito: “L’Italia non è in guerra, vi do questa notizia in anteprima, né contro la Russia né contro l’Iran”. Sull’ipotesi di inviare navi militari nello Stretto di Hormuz, Salvini è stato netto: “Se mandi una nave militare in uno scenario di guerra, entri in guerra. E mi sembra che il presidente del Consiglio su questo sia stata molto chiara”.