Annalisa Chirico e il referendum sulla Giustizia, è polemica sulla giornalista su Radio 1

In Rai esplode una nuova polemica e questa volta coinvolge Radio 1 e la giornalista Annalisa Chirico. I parlamentari del Pd della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla tv pubblica e il comitato di redazione del Gr Rai hanno protestato per le posizioni espresse dalla collega in onda, in particolare riguardo al referendum sulla Giustizia, a pochi giorni dal voto. Chirico conduce tutte le mattine su Radio 1 il programma Ping pong.

Pd Vigilanza: “Direttore Radio 1 spieghi comportamenti giornalista Chirico”

“Quello che sta succedendo a Radio Rai uno è preoccupante ed è l’ennesimo grave episodio di come la Rai sta diventando una sorta di Radio del regime di tele Meloni. Chiediamo al direttore di Radio Rai 1 di chiarire quanto sta succedendo in merito ai comportamenti della giornalista Annalisa Chirico, alla quale viene concesso di esprimere opinioni politiche, sul referendum, ergendosi a rappresentante della destra di governo, piuttosto che giornalista e conduttrice radiofonica imparziale e democratica”, si legge in una nota diffusa dai parlamentari PD della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai.

Cdr Gr Rai contro Chirico: “Intervenga il direttore”

“Il caso di Annalisa Chirico e del suo programma su Radio Uno è diventato lo specchio delle ipocrisie a cui la Rai sottopone i suoi dipendenti”, scrive invece in una nota il Cdr del Giornale radio Rai. “Monitoraggio ossessivo dei tempi per il Sì e per il No al referendum. Attenzione all’equidistanza che tutti i colleghi applicano nei propri programmi, che si tratti di politica, cronaca o esteri – si legge – Tutti, tranne Annalisa Chirico. A lei è concesso dire in onda che voterà Sì al referendum, andare ospite in programmi d’informazione a difendere il fronte del Sì. È concesso, più in generale, essere una militante più che una giornalista che collabora con la testata radiofonica del servizio pubblico. Prendere posizione, sbilanciarsi a favore dell’uno o dell’altro, non rispettare la completezza dell’informazione. È successo anche venerdì quando la puntata sul caso della famiglia del bosco è diventato un florilegio di qualunquismo e opinionismo da quattro soldi. Chiediamo al direttore d’intervenire a tutela dei colleghi e del lavoro che da anni Radio Uno porta avanti con serietà”.

FdI: “Su Annalisa Chirico solito doppiopesismo di sinistra”

Per Fratelli d’Italia si tratta di una polemica strumentale. “Sulla giornalista Annalisa Chirico, collaboratrice esterna Rai e conduttrice della trasmissione Ping Pong, registriamo l’ennesima polemica strumentale e campata in aria della sinistra, che conferma di essere allergica al pluralismo e alla libertà di opinione”, dichiarano in una nota i componenti di FdI nella Commissione Vigilanza Rai. “Non risulta, infatti, che dalle opposizioni si sia levata alcuna voce critica quando ben altri giornalisti Rai e conduttori anche di programmi di punta, non quindi semplici collaboratori esterni, abbiano espresso le proprie posizioni a favore del No al referendum. Senza contare quando questi hanno addirittura partecipato ad iniziative in tal senso. Tutti in ossequioso silenzio. È il solito doppiopesismo di questa sinistra che interpreta a seconda delle proprie convenienze le libertà e i diritti. Peraltro, non risulta a carico della trasmissione condotta dalla stessa Chirico alcun rilievo dell’Agcom a conferma della correttezza e del rispetto delle regole, quelle che la sinistra richiama soltanto quando le conviene”, conclude la nota.