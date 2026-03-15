Rogo di cartelli con volti Meloni e Nordio, tre identificati

Sono stati identificati i primi tre soggetti tra gli autori del gesto che ha visto alcuni cartelli bruciati nel corso della manifestazione svoltasi sabato a Roma contro il referendum ed in chiave antigovernativa, raffiguranti i volti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonché del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. L’identificazione, a cura della Digos capitolina con la collaborazione delle altre Digos d’Italia, ha consentito di dare un nome ai tre manifestanti, di cui due provenienti da Padova e uno proveniente da Napoli. Per tutti scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria, mentre proseguiranno gli approfondimenti investigativi, anche all’esito dell’analisi delle immagini raccolte, ai fini dell’identificazione degli ulteriori soggetti coinvolti.

Cosa è accaduto al corteo

Durante il corteo alcuni manifestanti hanno incendiato due immagini simboliche: nella prima era raffigurata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre teneva al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rappresentato con una museruola, accompagnata dalla frase ‘No al vostro referendum’. Poco dopo è stato dato alle fiamme anche un altro manifesto che mostrava Meloni mentre stringe la mano al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sotto campeggiava la scritta ‘No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati’