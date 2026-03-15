Pd, Landini: “Non è mia ambizione fare il segretario del Partito democratico”

“C’è già il segretario del Pd, è già stato eletto. Non è una mia ambizione”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine della giornata sul referendum “Giustizia e Democrazia – Le ragioni del No” alla Società Umanitaria di Milano, rispondendo a chi gli chiedeva di una sua eventuale candidatura alla guida del Partito Democratico. “Io faccio già fatica a fare il segretario generale della Cgil e lavorerò per fare questo lavoro al meglio fino al prossimo congresso”, ha aggiunto. Landini ha poi chiuso con una battuta: “Ho cominciato a lavorare all’età di quindici anni, come si vedono dai capelli bianchi e dopo tanto lavoro, prima o poi, uno deve anche riposarsi un po’”.